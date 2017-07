Britse video moet levens redden bij aanslag

De Britse autoriteiten hebben een informatievideo gemaakt voor vakantiegangers die vrezen voor een terreuraanslag. Het vier minuten durende filmpje toont een fictieve aanslag op een hotel en voorziet toeristen van praktische tips om zich gewapende extremisten van het lijf te houden.

Kijkers van de informatievideo krijgen onder meer te horen dat ze hun spullen bij een aanslag moeten achterlaten. Ook worden ze opgeroepen andere mensen op sleeptouw te nemen. „Maar laat je niet afremmen door hun besluitloosheid”, waarschuwt de voice-over. Andere stappen zijn het barricaderen van ruimtes en het bellen van de politie.

Run, hide, tell

Vorig jaar publiceerde de veiligheidsdienst ook al een informatievideo. Dit jaar is de video meer gericht op vakantie.

Britten zijn de afgelopen jaren zowel in binnen- als buitenland het doelwit geweest van terreuraanslagen. Zo kwamen in 2015 dertig Britse toeristen om het leven toen een man in Tunesië om zich heen schoot op een strand en in een hotel.

De antiterreurpolitie benadrukte maandag tegenover de BBC geen aanwijzingen te hebben dat terroristen het deze zomer specifiek voorzien hebben op Britse toeristen. De video maakt onderdeel uit van een brede voorlichtingscampagne, waar ook het ministerie van Buitenlandse Zaken en de brancheorganisatie van reisbureaus bij betrokken zijn.