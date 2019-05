Britse verpleegster „terecht” ontslagen om evangelisatie in ziekenhuis

Een Britse rechter heeft vorige week beslist dat het ontslag in 2016 van verpleegster Sarah Kuteh rechtmatig was, meldt de Telegraph. De vrouw las in het Darent Valley Hospital in Dartford met een kankerpatiënt uit de Bijbel, zong een psalm met hem, gaf hem een Bijbel en bad met de patiënt.

De 50-jarige Ghanese Kuteh, moeder van drie kinderen, streed jaren tegen haar ontslag. Volgens haar stond de man open voor het geloof, en zong hij zelfs samen met haar psalm 23. Maar het was ook deze patiënt die aangifte tegen haar deed. Hij klaagde over de „bizarre situatie”. „Ze pakte mijn hand en begon met me te bidden. Het duurde en duurde maar. Daarna vroeg ze me om samen “De Heer is mijn Herder” te zingen. Ik was zo verbijsterd dat ik het eerste couplet meezong.”

Ook andere patiënten in het ziekenhuis in Kent dienden klachten in. Iemand beweerde dat Kuteh meer aandacht aan de Bijbel gaf dan aan de zieke mensen. Een ander klaagde over haar uitspraak dat „bidden tot God een betere overlevingskans gaf”.

Ze mag wel weer aan de slag in een ziekenhuis, oordeelde de rechter.