Britse verpleegster aangeklaagd voor moord op 8 baby’s

Een Britse verpleegster is aangeklaagd voor de moord op acht baby’s en tien pogingen tot moord op zuigelingen, heeft de Britse politie woensdag gemeld. De delicten vonden plaats in een Noord-Engels ziekenhuis.

Verpleegster Lucy Letby (30) wordt vervolgd in verband met meerdere sterfgevallen en „niet fatale ineenstortingen” op de afdeling neonatologie van het Countess of Chester Hospital tussen juni 2015 en juni 2016. Letby werd in 2018 al eens gearresteerd, maar later weer vrijgelaten. Dinsdag maakte de politie bekend dat ze opnieuw is opgepakt.

„Justitie heeft de politie in Cheshire opgedragen om de zorgmedewerker aan te klagen wegens moord in verband met het lopende onderzoek naar een aantal sterfgevallen van baby’s”, liet de politie weten in een verklaring. Letby wordt donderdag aan de rechter voorgeleid.