Britse verpleegkundige weer vast om dood baby’s

De Britse politie heeft een verpleegkundige opgepakt op verdenking van de moord op acht baby’s. Die overleden in een ziekenhuis in Cheshire. De verdachte, die volgens Britse media al eerder vastzat, wordt ook verdacht van een poging negen andere zuigelingen om te brengen.

De politie doet al jaren onderzoek naar de dood van pasgeboren kinderen op de afdeling neonatologie van het Countess of Chester Hospital. Een inspecteur van de plaatselijke politie spreekt over een „zeer complexe en zeer gevoelige zaak”. Hij zegt dat zo snel mogelijk wordt gewerkt.

De kinderen overleden in 2015 en 2016. De verpleegkundige, die Lucy Letby zou heten, is al jaren in beeld bij de autoriteiten. De politie arresteerde haar in 2018 en 2019 en doorzocht ook haar huis. Ze is nu opnieuw aangehouden.