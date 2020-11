Britse topdiplomaat krijgt heldenstatus in China na reddingsactie

Een 61-jarige Britse diplomaat die een vrouw redde uit een rivier, heeft in China een heldenstatus gekregen. Beelden van de reddingsactie zijn tientallen miljoenen keren bekeken op sociale media. Daar wordt consul-generaal Stephen Ellison ook uitbundig geprezen.

Ellison kwam volgens de Britse diplomatieke post in Chongqing afgelopen weekend in actie toen een vrouw in een rivier was gevallen. Hij dook volledig gekleed het water in om het slachtoffer te helpen. Omstanders filmden hoe de diplomaat haar naar een reddingsboei wist te slepen, waarna het duo aan wal werd gebracht.

De actie van de Brit bleef niet onopgemerkt. Op berichtendienst Weibo wordt de hashtag „Britse consul-generaal in Chongqing redt vrouwelijke student uit water” gebruikt. „Dat een man van zo’n gevorderde leeftijd een andere persoon uit het water haalt tijdens zulk koud weer, zonder acht te slaan op zijn eigen veiligheid, maakt hem een held en een gentleman”, luidde een bericht, dat zo’n 2000 likes kreeg.

„Ongeacht onze verschillen, het is deugdzaam om heldhaftig op te treden. Dat zou geprezen moeten worden”, aldus een ander bericht. Dat verwees naar de soms gespannen relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en China. Die staat onder meer onder druk vanwege de Britse kritiek op het Chinese Hongkong-beleid en het besluit om Huawei te weren uit het 5G-netwerk in Groot-Brittannië.