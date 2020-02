‘Britse tiener wilde moord plegen in Tate Modern’

De 18-jarige Britse tiener die vorig jaar een 6-jarig Frans jongetje van een platform op de 10e etage van het Londense museum Tate Modern gooide, heeft de moordpoging gepland. Dit zeggen de Britse media BBC en Daily Mail vrijdag, nadat zij een opname van de 18-jarige autistische Jonty Bravery verkregen.

Daarop vertelt hij zijn hulpverleners een jaar geleden dat hij „in zijn hoofd heeft dat hij de komende maanden iemand moet vermoorden.” In december gaf Bravery tijdens een hoorzitting zijn daad toe, maar het was niet bekend of hij dat met voorbedachten rade deed.

De jongen zegt op de opname dat hij iemand van een „hoog ding” af wil duwen, en hij zeker weet dat diegene daaraan zal sterven. Ook zou hij de politie willen „bewijzen” dat hij een psychisch probleem heeft. De zorgverlener van Bravery wist niet dat de tape naar buiten zou komen. De tiener wacht in hechtenis zijn veroordeling af, later deze maand.

Het jonge slachtoffer maakte een val van 30 meter en belandde op een dak. Hij overleefde de val, maar herstelt nog steeds moeizaam van hersenbloedingen, gebroken ledematen en een gebroken ruggengraat.