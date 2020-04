Britse telefoonmasten aangevallen uit angst voor coronavirus

Op meerdere plekken in het Verenigd Koninkrijk zijn zendmasten voor mobiele telefoons aangevallen en in brand gestoken. De daders zijn vermoedelijk bang dat het coronavirus kan worden verspreid door het 5G-netwerk, de opvolger van het huidige mobiele internet. Voor die theorie is geen bewijs.

Onder meer in Liverpool, Birmingham en Belfast werden branden gesticht bij zendmasten. Facebook heeft een groep verwijderd waarin gebruikers elkaar opriepen om beelden van aanvallen op apparatuur met elkaar te delen.

Alle grote Britse providers (BT, Vodafone, O2 en Three) hebben de aanvallen gezamenlijk veroordeeld. Volgens Vodafone doet de Britse antiterreureenheid onderzoek.

Het Britse ministerie van Digitale Zaken laat weten dat „krankzinnige samenzweringstheorieën die online rondgaan, streng worden aangepakt”. Minister Michael Gove noemde de theorie „gewoon onzin, gevaarlijke onzin”. Een lokale radiozender heeft een boete gekregen omdat een gast in de uitzending beweerde dat 5G de corona-pandemie heeft veroorzaakt.