Britse taxiverkrachter komt toch niet vrij

Een Brits gerechtshof heeft een streep gehaald door de geplande vrijlating van John Radford, die jarenlang vrouwen misbruikte in zijn taxi. Twee slachtoffers hadden daar bezwaar tegen gemaakt, berichten Britse media. Hun advocaten betoogden dat Radford de commissie had misleid die besloot dat hij in vrijheid kon worden gesteld.

De zestigjarige Radford, wiens naam eerder John Worboys luidde, zit al tien jaar achter de tralies. Hij staat bekend als de ‘black cab rapist’ (verkrachter in een zwarte taxi), die vrouwelijke klanten drogeerde en misbruikte. De politie vermoedt dat hij tussen 2002 en 2008 105 slachtoffers heeft gemaakt, maar een rechtbank veroordeelde hem uiteindelijk voor misdrijven tegen twaalf vrouwen.

Een onafhankelijke commissie had besloten dat Radford onder voorwaarden kon worden vrijgelaten, maar moet nu een nieuwe afweging maken. Het hof oordeelde dat de commissie niet alleen de strafbare feiten had moeten meewegen waarvoor Radford is veroordeeld, maar ook de andere beschuldigingen.

De ophef rond de zaak heeft inmiddels de kop gekost aan de voorzitter van de commissie, Nick Hardwick. Hij zou volgens Britse media onder druk zijn opgestapt na een ontmoeting met minister David Gauke (Justitie). De bewindsman noemde het vertrek van Hardwick woensdag „het juiste besluit, met het oog op de ernstige fouten die bij de uitspraak van vandaag aan het licht kwamen”.

De commissie, de zogeheten Parole Board, moet nu opnieuw kijken naar de mogelijke vrijlating van Radford. Dat betekent dat hij nog jaren vast kan blijven zitten.