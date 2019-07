‘Britse tanker voer in wateren Oman’

De tanker Stena Impero voer in de wateren van Oman toen het door Iran werd tegengehouden en in beslag genomen. Dat heeft de Britse minister van Defensie Penny Mordaunt gezegd tegen Britse media.

Tegen Sky News verklaarde Mordaunt dat het om een „vijandige daad” ging. Eerder werd bericht dat het schip onder Britse vlag in internationale wateren voer toen het in beslag werd genomen. Het schip was volgens Teheran vrijdag betrokken bij een ongeluk met een vissersboot en negeerde hulpverzoeken.

De Britse minister van Buitenlandse Zaken heeft met zijn Iraanse collega gesproken en zijn „extreme teleurstelling” uitgesproken. De zaakgelastigde van Iran in Londen is op het matje geroepen van het Britse buitenlandministerie.

Westerse landen als Duitsland en Frankrijk veroordelen de actie van Iran. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verklaarde „ernstig bezorgd” te zijn over de inbeslagname en zegt dat het zaak is dat Iran de bemanning en het schip snel vrijlaat. „Nederland is solidair met de Britten”.