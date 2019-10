Britse supermarktketen stopt verkoop vuurwerk

De Britse supermarktketen Sainsbury’s stopt als eerste grote keten in het land met de verkoop van vuurwerk. Volgens een woordvoerder zijn er dit jaar in de 2300 winkels van het bedrijf wel allerlei andere eindejaarsproducten te koop, zoals gloeistaafjes of ‘toverstokken’ met een lichtgevende bol erop.

Sainsbury’s bracht de verkoopstop naar buiten via een reactie op een bericht van een tevreden klant. „Goed gedaan en dank. Mijn plaatselijke winkelier zegt geen vuurwerk meer te voorkopen vanwege de stress die het veroorzaakt voor onze huisdieren en het wild. Kan jullie niet genoeg bedanken omdat mijn hond elk jaar rond die tijd doodsangsten uitstaat.” Daarop reageerde de keten: „We verkopen geen vuurwerk in onze winkels dit jaar. Hopelijk helpt het.”