Britse supermarkten grijpen in na chaotisch gehamster

Britse supermarkten hebben maatregelen genomen om het grootschalige gehamster door klanten tegen te gaan. Mensen mogen bij veel ketens geen onbeperkte aantallen meer kopen van bepaalde producten.

De angst voor het coronavirus leidt in het Verenigd Koninkrijk al dagen tot chaotische toestanden in supermarkten. Klanten haalden hele schappen leeg en bij sommige filialen stonden woensdag weer enorme rijen. „Het wordt steeds erger”, zegt een bron bij een grote supermarktketen.

Aldi begon maandag als eerste keten in het land met het rantsoeneren van producten. Nu volgen grote ketens als Sainsbury’s en Tesco dat voorbeeld. Bij die laatste keten mogen klanten nog maar twee pakken kopen van gewilde producten als pasta, toiletpapier en houdbare melk.

De topman van Sainsbury’s beklemtoonde in een brief aan klanten dat er geen sprake is van voedseltekorten. Hij stelde dat de beperkingen worden opgelegd om te zorgen dat meer klanten de kans krijgen om levensmiddelen te kopen.