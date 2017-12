Britse supermarkt: sorry voor ranzige kalkoen

De Britse supermarktketen Tesco heeft zijn verontschuldigingen aangeboden voor het verkopen van ranzige kalkoenen. Via sociale media waren er talloze klachten binnengekomen, met als rode draad: ‘dank voor een verpeste kerst’. Volgens The Guardian meldden veel mensen hun heil te hebben gezocht in bezorgmaaltijden omdat de kalkoenen bedorven en ranzig waren. Ze hadden er wel tot zo’n 65 euro per stuk voor betaald.

„Kun je je mijn pure paniek voorstellen, toen ik op kerstdag de kalkoen uit de verpakking haalde en een bedorven lucht rook, terwijl ik tien man te eten kreeg”, schreef een vrouw uit Essex. Een ander, uit Stafford: „250 pond verspild. Een verschrikkelijke maaltijd en acht mensen ziek.”

Tesco zegt de zaak te onderzoeken en iedereen zijn geld terug te geven. „We stellen onszelf enorm hoge eisen, dus we kijken hoe we met dit kleine aantal klachten in de afgelopen dagen omgaan.” Het exacte aantal klachten blijft onduidelijk.