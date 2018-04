Britse straaljagers vallen doelen in Syrië aan

Het Britse ministerie van Defensie heeft bekend gemaakt dat vier Britse straaljagers met raketten aanvallen hebben uitgevoerd op een Syrische militaire basis 80 kilometer ten westen van Homs. Op de basis zouden chemische wapens liggen opgeslagen.

„Dit gaat niet om een interventie in een burgeroorlog of om verandering van het regime”, zei de Britse premier Theresa May eerder in een verklaring over de aanvallen. „Het gaat om een beperkte en doelgerichte aanval die de spanningen in de regio niet verder laat escaleren en die alles doet om burgerslachtoffers te voorkomen.”