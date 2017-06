Britse stemlokalen geopend

De stemlokalen zijn donderdag in Groot-Brittannië geopend voor de parlementsverkiezingen die op initiatief van premier Theresa May worden gehouden. Bijna een jaar na het Britse referendum over het lidmaatschap van de Europese Unie keren de Britse kiezers terug naar de stembus. Ruim 40.000 stembureaus in 650 kiesdistricten in zijn in gereedheid gebracht.

De kiezers kunnen tot 23.00 uur (Nederlandse tijd) hun stem uitbrengen. De eerste exitpolls worden rond die tijd verwacht.

De Conservatieve May hoopt met deze vervroegde verkiezingen een ruime meerderheid te behalen en zo sterk in haar schoenen te staan als over tien dagen de onderhandelingen met Brussel over de brexit beginnen. Na een aantal politieke blunders en terroristische aanslagen is de Conservatieve Partij van May teruggevallen in de peilingen, maar blijft de grootste. De links-radicale leider van de Labour Party, Jeremy Corbyn, doet het onverwacht erg goed in opiniepeilingen.