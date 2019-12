Britse stembureaus dichtgegaan

De stembureaus in Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland zijn donderdag om 23.00 uur Nederlandse tijd dichtgegaan. Gedurende de dag was er nauwelijks informatie over het verloop van de parlementsverkiezingen omdat Britse media daar als de stembureaus open zijn niet over mogen berichten. Het Lagerhuis telt 650 zetels.

Alle ogen zijn gericht op de extit polls die direct na het sluiten van de bureaus een eerste indicatie geven over de uitslag. Onder andere de BBC komt met een eerste prognose. De rest van de uitslagen komt gedurende de nacht en later vrijdag.

De laatste peilingen gaven nog aan dat de Conservatieven van premier Boris Johnson afstevenden op een absolute meerderheid maar de partijleider toonde zich woensdag niet zeker van zijn zaak.