Britse Spitfire-pilote Ellis (101) overleden

Een van de laatste Britse vrouwelijke piloten uit de Tweede Wereldoorlog die nog in leven was, is op 101-jarige leeftijd overleden op het eiland Wight. Mary Ellis behoorde tijdens de oorlog tot de Air Transport Auxiliary (ATA), de organisatie die Spitfires en bommenwerpers naar het front vloog, bericht de BBC.

Ellis sloot zich in 1941 aan bij de ATA nadat ze een advertentie voor vrouwelijke piloten had gehoord op de radio. Ze bestuurde naar eigen zeggen „ongeveer duizend vliegtuigen” tijdens de oorlog. Ze zei op een surprise party voor haar honderdste verjaardag dat de Spitfire haar favoriet was. Ze noemde het iconische toestel „een symbool van vrijheid”.

Militair historicus Sally McGlone concludeerde dat Ellis een jaar ouder is geworden dan de luchtmacht, die zijn honderdjarige bestaan viert. „Zonder de ATA had de Royal Air Force de honderd misschien niet gehaald”, schreef McGlone op Twitter. Voormalig RAF-navigator John Nichol schreef dat „ons weer een gigant is ontvallen die naar haar heldhaftige vrienden in de blauwe lucht is gegaan”.