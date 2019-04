Britse soldaten schieten op foto Corbyn

Het Britse ministerie van Defensie is een onderzoek gestart omdat er een video is opgedoken waarin soldaten in Kabul een foto van oppositieleider Jeremy Corbyn gebruiken als schietschijf. „De beelden zijn authentiek. Dit is onacceptabel”, bevestigt het ministerie aan Sky News.

De troepen zijn gestationeerd in een legerbasis in de Afghaanse hoofdstad. Naar verluidt zouden verfkogels gebruikt zijn bij het schieten op de afbeelding van de leider van Labour. „Dit gedrag past niet bij de hoge standaarden die ons leger stelt”, reageert het ministerie verontwaardigd.