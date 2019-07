Britse schepen beschermd in Straat van Hormuz

De marine van het Verenigd Koninkrijk gaat schepen die onder Britse vlag varen begeleiden in de Straat van Hormuz. Iran heeft in het gebied onlangs een Britse olietanker in beslag genomen.

Een Britse regeringswoordvoerder zegt volgens de BBC dat schepen alleen of in groepen een escorte kunnen krijgen. Londen wil zo de vrijheid van navigatie verdedigen. Het oorlogsbodem HMS Montrose heeft inmiddels al twee koopvaardijschepen begeleid in de belangrijke waterweg, waar veel olietankers doorheen varen.

Groot-Brittannië en Iran ruziën over de inbeslagname van olietankers. De autoriteiten in Gibraltar hebben begin juli de Iraanse tanker Grace 1 aan de ketting gelegd. Dat schip zou met olie onderweg zijn geweest naar Syrië en daarmee Europese sancties overtreden. Iran nam later ook een Britse tanker in beslag.