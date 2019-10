Britse regering wint stemming beleidsagenda

De Britse premier Boris Johnson heeft een symbolische overwinning geboekt in het Lagerhuis. Dat stemde met 310 tegen 294 stemmen voor de binnenlandse beleidsagenda die is gepresenteerd via de troonrede van koningin Elizabeth II.

De regering presenteerde vorige week via de ’Queen’s Speech’ haar ambities voor de komende periode. Het debat over de troonrede was woensdag hervat nadat de regering had besloten even te stoppen met de pogingen om brexitwetgeving door het Lagerhuis te loodsen.

Een nederlaag bij de stemming op donderdag was pijnlijk geweest voor premier Johnson, wiens Conservatieve Partij geen meerderheid heeft in het Lagerhuis. De laatste keer dat de regering een stemming over de troonrede verloor was in 1924. Dat leidde toen tot het vertrek van de conservatieve premier Stanley Baldwin.

Johnson maakte kort voor de stemming duidelijk in december nieuwe verkiezingen te willen.