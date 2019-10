Britse regering wil voorstel Letwin blokkeren

De Britse regering wil voorkomen dat parlementariërs zaterdag een stemming over de nieuwe brexitdeal saboteren. Een woordvoerder van premier Boris Johnson noemt het een prioriteit om te zorgen dat een amendement wordt afgewezen dat tot uitstel van de brexit-deadline zou kunnen leiden.

In het zogeheten Letwin-amendement staat dat het Lagerhuis pas definitieve goedkeuring geeft aan de brexitdeal als alle bijbehorende wetgeving is goedgekeurd door het parlement. „We willen parlementariërs de kans geven over de deal te stemmen”, zegt de woordvoerder. „Onze focus is zorgen dat het Letwin-amendement niet wordt aangenomen.”

Letwin, die eerder uit de Conservatieve fractie is gezet, steunt de deal van Johnson. Hij zegt dat zijn amendement is bedoeld als „verzekering” om een brexit zonder deal te voorkomen als iets misgaat bij de implementatie van de overeenkomst met de EU. Het parlement heeft daar maar weinig tijd voor, omdat de brexit al over twaalf dagen moet plaatsvinden.

Als het parlement de deal van Johnson zaterdag niet goedkeurt, haalt de premier de deadline niet die het parlement hem heeft opgelegd. Hij kreeg eerder tot deze zaterdag de tijd om parlementaire goedkeuring te krijgen voor zijn brexitdeal of een Brits vertrek uit de EU zonder deal. Anders zou hij de EU om verlenging van de brexitdeadline moeten vragen.