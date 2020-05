‘Britse regering wil twee weken quarantaine voor alle reizigers’

Premier Boris Johnson werkt dit weekend aan versoepeling van de lockdown, maar volgens Britse media kondigt hij zondag ook een verplichte quarantaine aan voor iedereen die het land binnenkomt. Alle mensen, ook Britten, zouden dan een adres moeten opgeven waar ze twee weken lang blijven. Volgens The Times zal dat voor zover mogelijk worden nagegaan. Personen die zich blijken te onttrekken aan de quarantaine riskeren een boete van 1000 pond (1130 euro) en deportatie.

Alleen reizigers die uit Ierland komen hoeven niet in quarantaine volgens het plan. Het Noord-Ierse deel van het Verenigd Koninkrijk grenst aan de republiek Ierland en het lijkt praktisch en politiek vrijwel onmogelijk de quarantaine daar verplicht te stellen.

Premier Boris Johnson die zelf besmet is geweest met het nieuwe coronavirus zou met de quarantaine een tweede golf van het virus willen voorkomen. Hij kondigt zondagavond op de televisie naar verwachting een bescheiden versoepeling aan van de lockdown. Hij komt ook met een voorlopig tijdschema voor de afbouw van de beperkingen die zijn opgelegd om de verspreiding van het virus te voorkomen. De regering wil ook het testen van mensen of ze het virus hebben opgelopen, opvoeren naar circa 200.000 tests per dag.

Het land telde tot dusver meer dan 210.000 besmettingen. ruim 3100 patiënten zijn aan het virus bezweken.