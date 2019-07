Britse regering wil sancties tegen Iran

De Britse regering zou plannen hebben om sancties in te stellen tegen Iran in verband met de inbeslagname van dat land van een Britse olietanker in de Perzische Golf. Dat schrijft de Britse krant Daily Telegraph.

De Britse minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt zou zondag diplomatieke en economische maatregelen presenteren. Daarbij wordt volgens de krant onder meer gedacht aan het bevriezen van Iraanse tegoeden in Groot-Brittannië.

Ook wil Groot-Brittannië er bij de Verenigde Naties en de Europese Unie op aandringen om de in 2015 opgeheven internationale economische sancties opnieuw in te voeren. Die werden na de overeenkomst over het nucleaire programma van Iran geschrapt.