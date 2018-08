Britse regering wil puppyhandel aanpakken

De Britse regering wil de verkoop van jonge honden en katten aan banden leggen. Mensen die een puppy of een kitten willen kopen die minder dan zes maanden oud is, moeten straks rechtstreeks aankloppen bij een erkende fokker of een dierenopvangcentrum, berichten Britse media. Dierenwinkels staan dan buitenspel.

Potentiële kopers moeten zo een beter beeld krijgen van de omstandigheden waaronder hun huisdier is opgegroeid. Ethische fokkers kunnen volgens Sky News momenteel niet voldoen aan de vraag naar puppy’s. Daardoor kunnen ook ondernemers die het minder nauw nemen met dierenwelzijn veel geld verdienen. Puppy’s worden dan vaak al snel weggehaald bij hun moeder.

Dierenwinkels vrezen de dupe te worden van de aangekondigde strengere wetgeving. De brancheorganisatie voor die ondernemers vindt ook dat zogenoemde puppyboerderijen moeten worden gesloten, maar vreest dat de handel in de jonge dieren „ondergronds” zal gaan. Op dergelijke ‘boerderijen’ ligt de nadruk op winst maken, niet op dierenwelzijn.