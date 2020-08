Britse regering wil illegale migratie via Kanaal stoppen

De Britse regering heeft een oud-marinier aangesteld om illegale migratie via het Kanaal aan te pakken. De maritieme veiligheidsexpert Dan O’Mahoney moet onder meer nauw gaan samenwerken met Frankrijk.

Het aantal migranten dat op bootjes probeert over te steken naar het Verenigd Koninkrijk, nam de afgelopen dagen weer flink toe. Ze grijpen het mooie weer en de kalme zee aan om de gevaarlijke overtocht van tientallen kilometers te wagen, tot ergernis van de conservatieve Britse regering.

Er zouden afgelopen donderdag meer dan 200 migranten zijn aangekomen in Engeland. Een dag later ging het naar verluidt om nog eens 130 personen. Er zouden onder meer zwangere vrouwen en jonge kinderen in overvolle bootjes zijn gestapt.

Minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel noemde het aantal illegale overtochten „verschrikkelijk”. Ze benadrukte bij de aanstelling van O’Mahoney het onmogelijk te willen maken om illegaal naar haar land te komen via de Kanaalroute.

De oud-marinier mag zich voortaan de „clandestine Channel threat commander” gaan noemen. Hij krijgt een belangrijke coördinerende rol. Het Britse ministerie van Defensie bevestigde zaterdag dat ook de strijdkrachten al om hulp zijn gevraagd bij het bewaken van de grenzen. Het is nog onduidelijk om wat voor hulp het precies moet gaan.