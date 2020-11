Britse regering versoepelt reisbeperkingen rond feestdagen

De Britse regering is van plan om de quarantaineregels nog voor de komende feestdagen te versoepelen om zo reizen naar de familie en vrienden in binnen- en buitenland mogelijk te maken. De Britse krant Daily Telegraph schrijft dat de minister van Transport Grant Shapps de nieuwe regels maandag bekend zal maken.

Britten die met de feestdagen willen reizen en daarna huiswaarts keren, hoeven niet veertien dagen, zoals nu van kracht is, maar nog maar vijf dagen in quarantaine als ze binnen vijf dagen na thuiskomst negatief op het coronavirus zijn getest. De nieuwe regels moeten volgens de krant op 15 of 16 december ingaan.

Britten die in contact zijn gekomen met mensen die positief getest zijn, hoeven volgens de krant niet meer in thuisisolatie. Contacten van degenen die positief testen, zullen worden gevraagd zeven dagen lang dagelijks tests te ondergaan en mogen in de tussentijd hun gang gaan.

De regering maakt volgens de Telegraph maandag ook bekend dat het huidige quarantainesysteem, waarbij mensen 14 dagen moeten thuisblijven, in januari wordt afgeschaft als proefprojecten slagen.