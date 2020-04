‘Britse regering te laks in aanloop naar coronacrisis’

De Britse regering heeft volgens ingewijden kansen laten liggen om voorbereidingen te treffen in de aanloop naar de coronacrisis. The Sunday Times concludeert in een reconstructie dat het land slecht was voorbereid op een pandemie en pas laat in actie kwam om daar verandering in te brengen.

De krant schrijft dat waarschuwingen van experts aan dovemansoren gericht leken te zijn. Zo boekte de overheid in februari weinig vooruitgang bij het inkopen van mondkapjes en andere belangrijke uitrusting voor medisch personeel. Er zouden zelfs 279.000 stuks beschermende uitrusting naar China zijn gestuurd, op verzoek van de autoriteiten in dat land.

Ook over de rol van premier Boris Johnson, die het virus later zelf opliep, wordt kritisch geoordeeld. Hij miste vijf bijeenkomsten van zijn crisiskabinet over de virusuitbraak. Een anonieme regeringsadviseur klaagde vorige week over een gebrek aan leiderschap. „Er is geen sprake van een oorlog als de premier er niet is”, stelde die bron, die Johnson verweet niet in weekenden te werken.

Een andere ingewijde zegt in de krant dat in 2016 voor het laatst is geoefend op een pandemie. Tijdens die oefening, die Cygnus heette, kwamen grote tekortkomingen naar voren. Zo was er een gebrek aan beschermende uitrusting en beademingsapparaten. Verbeterplannen bleven echter op de plank liggen. Dat komt volgens de bron onder meer doordat alle aandacht uitging naar voorbereidingen voor een chaotische no-deal-brexit.

Minister voor Kabinetszaken Michael Gove verdedigde zijn politieke baas bij Sky News. Hij noemde de beschuldiging dat Johnson niet naar belangrijke bijeenkomsten ging „grotesk”. De premier strijdt volgens zijn minister juist met „hart en ziel” tegen het virus, waar hij zelf ook mee besmet raakte. „De premier heeft alle belangrijke beslissingen genomen.”