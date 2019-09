Britse regering staakt verzet tegen brexitwet

De Britse regering staakt haar verzet in het Hogerhuis tegen een wetsvoorstel dat kan leiden tot uitstel van de brexit. Daarmee kan de behandeling van het voorstel daar voor vrijdagmiddag 18.00 uur (Nederlandse tijd) worden afgerond, berichten Britse media.

Het voorstel was woensdag al in sneltreinvaart door het Lagerhuis geloodst. Dat moet zich maandag weer over de wetgeving buigen als in het House of Lords amendementen worden goedgekeurd. Dat zou namelijk betekenen dat het oorspronkelijke voorstel wordt aangepast.

In de wet staat dat premier Boris Johnson moet vragen om nieuw uitstel van de brexit als het hem niet tijdig lukt een deal rond te krijgen, tenzij het parlement toestemming geeft voor een brexit zonder deal.

De regering is fel tegen het voorstel en stuurde woensdag al aan op nieuwe verkiezingen. Oppositieleider Jeremy Corbyn wil daar pas mee instemmen als het wetsvoorstel is goedgekeurd. Johnson kan niet zonder steun van de oppositie verkiezingen uitschrijven, omdat twee derde van de parlementariërs daarmee moet instemmen.