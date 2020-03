Britse regering presenteert eerste begroting

De Britse regering van Boris Johnson presenteert woensdag haar eerste begroting. Dat gebeurt in een periode waarin het coronavirus zorgt voor economische onzekerheid. Daar wordt tijdens de presentatie in het parlement vermoedelijk op ingegaan.

De begroting wordt aan het begin van de middag gepresenteerd door de nieuwe minister van Financiën Rishi Sunak. Hij volgde onlangs Sajid Javid op, die vorige maand verrassend ontslag nam als minister. Hij weigerde een opdracht van de premier om naaste medewerkers te ontslaan.

De laatste keer dat de Britse regering een begroting presenteerde was in oktober 2018. De presentatie van vorig jaar ging niet door en wordt nu herkanst. Dat betekent dat later dit jaar ook nog een tweede begroting wordt gepresenteerd.

De situatie in het land is drastisch veranderd sinds de presentatie van de vorige begroting. Het Verenigd Koninkrijk verliet eerder dit jaar de Europese Unie nadat de Conservatieve Partij van Johnson overtuigend de verkiezingen had gewonnen.

De premier wordt daardoor gesteund door een ruimte meerderheid van de parlementariërs in het Lagerhuis. Dat betekent dat hij de vrije hand heeft om hervormingen door te voeren en kiezers te belonen die de Linkse Labourpartij de rug toekeerden en op zijn partij stemden.