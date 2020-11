Britse regering organiseert ‘studentenreismoment’ voor Kerstmis

Studenten van Engelse universiteiten moeten begin december de kans krijgen om naar huis te reizen voor Kerstmis. De regering maakte woensdag bekend een ‘studentenreismoment’ in te willen lassen tussen 3 en 9 december, zodat studenten de feestdagen bij familie kunnen doorbrengen.

De gezondheidsautoriteiten en universiteiten gaan samenwerken met vervoersorganisaties om ervoor te zorgen dat het reizen verspreid wordt over de week. Universiteiten bieden vanaf 9 december digitale lessen aan.

„Je kunt het risico nooit helemaal uitsluiten, we zitten midden in een pandemie”, vertelde minister van Universiteiten Michelle Donelan aan Sky News. „Wat we doen is het risico proberen te beheersen, te verminderen en studenten de steun te geven om naar huis te gaan.”

De regering gaat universiteiten helpen om zoveel mogelijk studenten te testen vóór de reisperiode. Studenten die positief testen, moeten tien dagen in isolatie maar hebben vervolgens nog voldoende tijd om naar huis te reizen voor de feestdagen.

Op dit moment is Engeland tot 2 december in lockdown en moeten de inwoners zoveel mogelijk thuisblijven. Groot-Brittannië is zwaar getroffen door de pandemie, met bijna 50.000 doden en meer dan 1,2 miljoen geregistreerde besmettingen. De regering van premier Boris Johnson is alleen verantwoordelijk voor het gezondheidsbeleid in Engeland. Schotland, Wales en Noord-Ierland coördineren hun eigen beleid.