„Britse regering komt oppositie tegemoet”

De Britse regering is bereid de oppositie tegemoet te komen om steun te krijgen voor vervroegde verkiezingen. Bronnen rond het kabinet zeggen tegen de BBC dat 11 december voor de regering acceptabel is als verkiezingsdatum.

Premier Boris Johnson stelde eerder landelijke verkiezingen te willen houden op 12 december. Oppositiepartijen SNP en LibDem willen in principe ook verkiezingen, maar stelden 9 december voor. Het Britse Lagerhuis buigt zich dinsdagmiddag over het voorstel om verkiezingen te houden in december. Dat heeft de steun van een simpele meerderheid van parlementariërs nodig om aangenomen te worden.

LibDem-leider Jo Swinson had eerder gezegd geen verkiezingen op 12 december te willen. Haar partij en de Schotse SNP vrezen volgens Britse media dat Johnson zal proberen zijn brexitdeal op de valreep nog door het parlement te loodsen. Daardoor kan een verschil in verkiezingsdatum van enkele dagen grote gevolgen hebben.

Het Lagerhuis moet minstens 25 werkdagen voor een landelijke verkiezing worden ontbonden. Dat moet dus komende vrijdag al gebeuren als de verkiezingen op 9 december worden gehouden. Bij verkiezingen op 12 december hoeven parlementariërs pas op 6 november naar huis te worden gestuurd.