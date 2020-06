‘Britse regering houdt rapport Russische inmenging bewust achter’

De weigering van de Britse regering een rapport openbaar te maken over Russische infiltratie en inmenging ten tijde van de verkiezingen is „compleet verwerpelijk”, zeggen oppositieleden in het Lagerhuis volgens The Guardian. Ze zijn woedend dat het rapport van de inlichtingen- en veiligheidscommissie (ISC) al sinds 17 oktober op het bureau van premier Boris Johnson ligt en ze vermoeden kwade opzet.

„Dit niet eerder vertoonde achterbakse gedrag is compleet verwerpelijk. Het laat bij het publiek weinig twijfel dat Boris Johnson de waarheid probeert te verdoezelen over de connectie van de Conservatieven met Russische oligarchen op het vlak van fondsenwerving”, aldus Alistair Carmichael van de Liberaal Democraten. Dat de premier maar geen nieuwe leden benoemt in de ISC waardoor de werkzaamheden stilliggen, is hem een doorn in het oog. „Het feit dat de premier al negen maanden op het rapport zit over Russische inmenging in onze democratie, roept serieuze vragen op over zijn beslissing om benoemingen uit te stellen.”

De ISC is een van de belangrijkste parlementscommissies en houdt toezicht op zeven agentschappen en departementen die actief zijn in het Britse inlichtingenwezen. Dertig parlementariërs van alle partijen roepen op de commissie weer in te stellen. Weigering om het rapport openbaar te maken, roept volgens hen ernstige vragen op over de „transparantie en integriteit” van het democratisch proces. „Het is onverdedigbaar de publicatie van het Rusland-rapport nog langer tegen te houden. De situatie is een belediging voor de democratie.”

Volgens Downing Street 10, het kantoor van Johnson, wordt er gewerkt aan het vormen van de commissie en gaat dat zo snel als de omstandigheden toestaan.