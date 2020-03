Britse regering: geen lockdown in Londen

De Britse regering zegt dat er geen plannen zijn om Londen af te sluiten van de buitenwereld. De woordvoerder van premier Boris Johnson beklemtoont dat mensen niet wordt verboden van of naar de hoofdstad te reizen.

Johnson waarschuwde deze week dat het coronavirus sneller om zich heen grijpt in Londen dan in andere delen van het land. In de metropool zijn meer dan negenhonderd besmettingen vastgesteld. Ook overleden er 34 patiënten met het virus, bericht de BBC.

De autoriteiten nemen steeds meer maatregelen om de verspreiding van het virus in de hoofdstad tegen te gaan. Vervoerder Transport for London sluit metrostations en zegt dat ook minder bussen gaan rijden.

De woordvoerder van Johnson meldt dat er geen plannen zijn om het openbaar vervoer in de hoofdstad helemaal plat te leggen. Ook is het voorlopig niet de bedoeling dat het leger de orde gaat handhaven. Dat blijft volgens de zegsman een taak van de politie.

Het lukt de autoriteiten vooralsnog niet de hele bevolking gerust te stellen. Er stonden donderdagochtend weer lange rijen bij supermarkten en binnen was sprake van chaotische toestanden. Klanten gingen soms zelfs met elkaar op de vuist.

De grote supermarktketens namen deze week al maatregelen om gehamster tegen te gaan. Mensen mogen bepaalde producten niet meer onbeperkt inkopen. Zo moet worden voorkomen dat schappen te snel worden leeggehaald.

Een bron binnen de sector zegt dat supermarkten rekenen op ondersteuning van de politie als de hoofdstad toch in lockdown gaat. Zo moet verder wangedrag door klanten worden tegengegaan. De bron zegt dat niet wordt gerekend op een rol voor het leger.

De strijdkrachten kunnen de hulpdiensten wel gaan ondersteunen. Britse media berichten dat tot 20.000 manschappen worden vrijgemaakt. Zij kunnen bijvoorbeeld veldhospitalen gaan opzetten. Reservisten krijgen donderdag te horen dat ze kunnen worden ingezet.