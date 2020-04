Britse regering belooft fors meer coronatesten na kritiek

Het Verenigd Koninkrijk wil fors meer mensen gaan testen op het coronavirus. De Britse regering ligt onder vuur omdat veel minder testen worden uitgevoerd dan in sommige andere landen.

De Britse autoriteiten kunnen momenteel 12.750 testen per dag uitvoeren. Dat moeten er volgens minister Robert Jenrick van Huisvesting „medio april” ongeveer 25.000 zijn. Zijn land blijft achter bij Duitsland, dat dagelijks ongeveer 70.000 testen verwerkt.

Veelvuldig testen is volgens experts noodzakelijk om het virus goed te kunnen bestrijden. „We hebben een simpele boodschap voor alle landen: test, test, test”, zei topman Tedros Adhanom Ghebreyesus van de Wereldgezondheidsorganisatie eerder deze maand. „Test ieder verdacht geval.”

In het Verenigd Koninkrijk is tot dusver bij ruim 25.000 mensen vastgesteld dat ze besmet zijn met het virus. Het gaat onder meer om premier Boris Johnson en zijn minister van Volksgezondheid Matt Hancock. Bijna 1800 patiënten zijn overleden.

In Britse media groeit de kritiek op het overheidsbeleid. „Los dit testfiasco NU op”, kopte de krant Daily Mail op de voorpagina. Minister Jenrick erkent dat meer getest moet worden, maar zegt dat het lastig is om daar de juiste middelen voor te bemachtigen in het buitenland.

„Ik denk dat we allemaal begrijpen dat er internationaal een enorme vraag is”, zei Jenrick volgens Sky News. „Alle andere ontwikkelde landen proberen deze testen ook te kopen omdat testen noodzakelijk is om een exitstrategie rond het virus te ontwikkelen.”