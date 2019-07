Britse rechter vonnist bende wegens slavernij

Acht leden van een Poolse bende zijn vrijdag in Groot-Brittannië veroordeeld tot gevangenisstraffen van drie tot elf jaar wegens moderne slavernij. Dat meldde het Britse Openbaar Ministerie.

De vijf mannen en drie vrouwen, tussen de 29 en 53 jaar oud, zouden ongeveer vierhonderd landgenoten met valse beloften naar Birmingham hebben gelokt en hebben gedwongen voor hen te werken. Volgens het OM gaat het om de grootste zaak in zijn soort in Europa.

De slachtoffers, van wie velen in Polen op straat hebben geleefd of verslaafd waren, werden ondergebracht in kleine ruimtes in Birmingham en omgeving. Volgens de politie kregen ze vaak alleen maar voedsel van over de houdbaarheidsdatum en hadden ze geen fatsoenlijk meubilair of verwarming, soms zelfs geen werkend toilet. Ze moesten onder bedreiging van geweld werken in de landbouw of op bouwplaatsen.

Een van de daders gebruikte haar baan bij een uitzendbureau voor het vinden van werkzaamheden De meeste lonen werden ingehouden. In naam van hun slachtoffers vroeg de bende ook sociale bijstand aan. In totaal zou de bende een winst van 2,7 miljoen euro hebben gemaakt.