‘Britse prins William hield coronabesmetting geheim’

De Britse prins William is in april dit jaar besmet geraakt met het coronavirus, maar hield zijn infectie geheim omdat hij het land niet wilde alarmeren. Dat meldt The Sun. Hij kreeg het longvirus enkele dagen nadat zijn vader, prins Charles en premier Boris Johnson door de ziekte werden geveld.

William vertelde tegen iemand bij een verloving: „Er waren belangrijke dingen aan de hand en ik wilde niemand ongerust maken.”

De prins werd behandeld door paleisdokters en volgde de richtlijnen van de overheid door zich te isoleren in het ouderlijk huis Anmer Hall, in Norfolk. Ondanks dat William volgens een anonieme bron zwaar werd geraakt door het coronavirus, bleef hij hard doorwerken. „Op een gegeven moment had hij moeite om te ademen, dus iedereen om hem heen was duidelijk behoorlijk in paniek. Maar hij was vastbesloten zijn verplichtingen na te komen”.

Te meer omdat prins Charles en Johnson ook al waren getroffen door het longvirus. „William maakte zich zorgen dat iedereen in paniek zou raken als hij het land over zijn eigen situatie zou informeren. Hij had het gevoel dat er belangrijkere dingen gaande waren in het land”, zegt de bron tegen de Britse tabloid.

Het Britse koningshuis wilde niet reageren.