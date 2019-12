Britse prins Philip (98) opgenomen in ziekenhuis

De Britse prins Philip (98) is opgenomen in het ziekenhuis. De man van koningin Elizabeth II wordt volgens het koninklijk huis behandeld aan een „aandoening waarvan bekend was dat hij die had”.

Philip is vrijdagochtend vanuit Norfolk overgebracht naar het King Edward VII ziekenhuis in Londen. Het is onduidelijk waar de hoogbejaarde hertog van Edinburgh precies aan lijdt. „Zijn opname is een voorzorgsmaatregel, genomen op advies van de arts van Zijne Koninklijke Hoogheid”, meldt Buckingham Palace.