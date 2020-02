Britse prins Andrew opnieuw gelinkt aan verdachte zakenman

De Britse prins Andrew wordt weer gelinkt een van verkrachting beschuldigde zakentycoon. De hertog van York zou in het verleden hebben gelogeerd bij de Fins-Canadese modemagnaat Peter Nygård, die door meerdere vrouwen wordt beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat meldt The Daily Telegraph zaterdag.

De 77-jarige miljardair Nygård wordt ervan verdacht meerdere minderjarige meisjes te hebben verkracht. Ook zou hij tussen 2008 en 2015 zeker tien vrouwen naar de Bahama's hebben gelokt en ze hebben gedwongen tot seksuele handelingen. De rechtszaak tegen Nygård, die alle beschuldigingen ontkent, loopt in New York.

Andrew kwam eerder in opspraak vanwege zijn vriendschap met Jeffrey Epstein. De Amerikaanse miljardair en veroordeelde zedendelinquent pleegde vorig jaar zelfmoord in zijn cel. Hij zat vast in afwachting van een nieuwe strafzaak wegens seksueel misbruik van minderjarigen.

Andrew zei in een interview dat hij niet op de hoogte was van de seksueel grensoverschrijdende praktijken van zijn steenrijke vriend. Ook ontkende Andrew dat hij zelf seks had met een minderjarige. Hij zei zich te herinneren haar ooit te hebben ontmoet, ondanks foto's waarop hij samen met het vermeende slachtoffer te zien is.

Nadat de BBC het interview uitzond, ontstond veel commotie rondom de al weinig geliefde Andrew. De prins legde daarop zijn koninklijke taken neer.