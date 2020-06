Britse premier: We lopen niet weg van de mensen in Hongkong

Het Verenigd Koninkrijk zal niet weglopen van de bevolking van Hongkong als China een nationale veiligheidswet oplegt die in strijd is met internationale verplichtingen van Peking. Dat zei premier Boris Johnson woensdag.

„Hongkong is een succes omdat de mensen vrij zijn”, schreef Johnson in The Times. „Als China doorgaat, zou dit in directe strijd zijn met zijn verplichtingen uit hoofde van de gezamenlijke verklaring, een wettelijk bindend verdrag dat is geregistreerd bij de Verenigde Naties.”

Het Chinese parlement keurde vorige week een besluit goed om wetten voor Hongkong te maken om opruiing, afscheiding, terrorisme en buitenlandse inmenging in te dammen. Beveiligings- en inlichtingenagenten van het vasteland kunnen dan voor het eerst in de stad gestationeerd zijn.

De voormalige Britse kolonie Hongkong maakt sinds 1997 deel uit van de Volksrepubliek China, maar heeft meer vrijheden dan andere delen van het land. „Veel mensen in Hongkong vrezen dat hun manier van leven - die China beloofde te respecteren - wordt bedreigd”, zei Johnson.

„Als China doorgaat met het aanwakkeren van hun angsten, dan kan Groot-Brittannië niet met een gerust geweten de schouders ophalen en weglopen; in plaats daarvan zullen we onze verplichtingen nakomen en een alternatief bieden”, zei hij.

