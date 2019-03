Aan de vooravond van de cruciale stemming over haar brexitdeal vertrekt de Britse premier Theresa May naar Straatsburg. Ze gaat daar volgens haar woordvoerder overleggen met voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU.

De tijd dringt voor de premier, want het Britse Lagerhuis stemt dinsdagavond weer over haar brexitdeal. De parlementariërs stemden in januari nog massaal tegen haar overeenkomst met Brussel. May probeert sindsdien iets te regelen om de bezwaren weg te nemen over de ‘backstop’, de door brexiteers gehate garantieregeling die moet zorgen dat de grens tussen EU-lidstaat Ierland en het Britse Noord-Ierland openblijft.