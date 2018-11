Britse premier May zoekt steun voor deal

De Britse premier Theresa May zoekt driftig naar steun voor haar brexitdeal. Woensdag bezocht ze onder meer een fabriek in de Schotse stad Glasgow om de werknemers te overtuigen van de voordelen van deal. Het Britse parlement stemt op 11 december over het akkoord. Een meerderheid vóór tekent zich nog niet af.

May zou in Glasgow onder meer benadrukken dat de brexitdeal banen zal beschermen en meer mogelijkheden gaat openen voor exporteurs. De Schotse premier Nicola Sturgeon kwam dinsdag juist met een onderzoek naar buiten dat stelt dat de brexitdeal Schotland in 20130 9 miljard pond (10,5 miljard euro) per jaar kost, afgezet tegen een situatie binnen de Europese Unie.

Sturgeon, die voorstander is van een nieuw referendum over de voorwaarden van de brexit, gaf eerder al te kennen dat de 35 parlementariërs van de Schotse Nationale Partij in Westminster tegen de brexitdeal zullen stemmen.

Het Brits parlement stemt dinsdag 11 december over de brexitdeal van premier Theresa May, blijkt uit een tijdschema dat maandag door een verslaggever van Business Insider op Twitter is gezet. Uit onderzoek van de Britse krant The Guardian blijkt dat het zeer moeilijk gaat worden voor May om een meerderheid van het parlement achter zicht te krijgen.

De agenda is bekendgemaakt in een brief van de Conservatieve partijfunctionaris Julian Smith aan de afgevaardigden. De parlementariërs krijgen in totaal vijf dagen de tijd hun mening te geven en te vormen over de brexitovereenkomst van May over de uittreding uit de EU. Het debat begint 4 december.

Mediabedrijf Discovery bereidt een mogelijke verhuizing voor van Groot-Brittannië naar Nederland voor het geval er een no-deal-brexit komt. Dat meldde persbureau Bloomberg dinsdag op basis van ingewijden.

Het Amerikaanse bedrijf, dat televisiezenders als Discovery, Animal Planet en Eurosport bezit, heeft zijn Europese hoofdkantoor nu nog in Londen. Dat zou naar Amsterdam kunnen verhuizen om te voorkomen dat zijn zenders binnen de Europese Unie op zwart gaan na de brexit eind maart volgend jaar.