Britse premier Johnson ‘zwaaiend’ van intensive care gehaald

De Britse premier Boris Johnson is in een „opperbeste stemming”, maar staat nog aan het begin van zijn herstel. Dat zei de woordvoerder van de premier, die ook vertelde dat zijn baas kennelijk zwaaiend de intensive care verliet.

„Ik kreeg te horen dat hij dankbaar zwaaide naar verpleegkundigen en artsen toen hij van de intensive care werd gehaald”, vertelt de woordvoerder. Het is nog onduidelijk wanneer de premier ook uit het ziekenhuis kan worden ontslagen.

„De premier staat aan het begin van zijn herstel”, zegt de woordvoerder, die de vraag kreeg wanneer Johnson weer aan de slag gaat. „Hij luistert naar de adviezen van zijn medische team.”

De 55-jarige premier testte vorige maand positief op het coronavirus. Hij ging aanvankelijk in thuisisolatie, maar moest zondag alsnog worden opgenomen in het ziekenhuis. Hij had hoge koorts, moest hoesten en lag uiteindelijk dagenlang op de intensive care.