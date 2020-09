Britse premier Johnson: tweede coronagolf onvermijdelijk

De Britse premier Boris Johnson zegt dat het onvermijdelijk is dat een tweede coronagolf het land overspoelt. Hij is geen voorstander van een nieuwe nationale lockdown, maar sluit niet uit dat de regering toch weer strengere beperkende maatregelen moet nemen om de verspreiding van het virus in te dammen.

In Groot-Brittannië neemt het aantal nieuwe besmettingsgevallen de laatste tijd weer verontrustend toe, na een relatief rustige zomerperiode. Vrijdag kwamen er volgens de gezondheidsautoriteiten 4322 bevestigde infecties bij, voor het eerst in maanden meer dan 4000 per dag. Een sterke groei is geconstateerd in Londen en het noorden van Engeland. Bovendien belanden weer meer patiënten in het ziekenhuis.

„We zien momenteel een tweede golf komen aanrollen. Het is absoluut onvermijdbaar, vrees ik, dat we die gaan meemaken in dit land”, aldus Johnson, die zelf in het begin van de uitbraak besmet raakte. „Ik wil helemaal niet in een tweede lockdown terechtkomen. Maar als je ziet wat er gaande is, moet je je echt afvragen of geen verdergaande maatregelen nodig zijn”.