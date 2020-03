Britse premier Johnson test positief op coronavirus

De Britse premier Boris Johnson is positief getest op het coronavirus. Hij zei dat hij milde symptomen heeft en zichzelf isoleert, maar wel aan het werk blijft.

Johnson werd naar aanleiding van klachten getest in zijn ambtswoning in Downing Street in Londen. Britse media melden dat ministers die veel met de premier overleggen zichzelf ook in quarantaine zouden moeten plaatsen, met name de ministers van Gezondheid en van Financiën. Bronnen in het ministerie van Financiën hebben laten weten dat minister Rishi Sunak zichzelf niet isoleert.

Johnson berichtte via Twitter dat hij last heeft van een lichte verhoging en van hoesten. Hij blijft de regering en de strijd tegen het nieuwe coronavirus leiden vanuit huis. Dat is volgens de premier mogelijk dankzij de „betoverende moderne technologie”.

Eerder deze week bleek de Britse kroonprins Charles (71) besmet met het coronavirus. Koningin Elizabeth verkeert in goede gezondheid, ondanks dat ze haar zoon onlangs nog zag. De 93-jarige vorstin heeft geen klachten.

De Duitse regeringsleider Angela Merkel zit thuis in quarantaine sinds ze in contact is geweest met een besmette arts. Ze is negatief, blijkt uit twee tests.