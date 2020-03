Britse premier Johnson spreekt natie toe over coronacrisis

De Britse premier Johnson spreekt maandag om 21.30 onze tijd de bevolking toe over de coronacrisis. Het is voor de regering-Johnson een cruciale dag in de strijd tegen het virus. Het Lagerhuis keurt naar verwachting een noodwet goed die de overheid verregaande bevoegdheden geeft om in te grijpen in onder meer het openbare leven, de gezondheidszorg en de economie.

Het land heeft tot dusver meer dan 6650 gevallen van het coronavirus geconstateerd. De regering wordt verweten veel te laks op het virus te hebben gereageerd. Het aantal stergevallen steeg van zondag op maandag van 281 naar 335 en het aantal besmettingen van 5683 naar 6650.

Minister van Gezondheid Matt Hancock zei aan het begin van het debat in het Lagerhuis dat „de maatregelen enorm afwijken van wat de regering gewend is te doen, maar ze zijn tijdelijk en proportioneel vergeleken met de dreiging van het virus.” De leden van het Lagerhuis houden in de bankjes afstand van elkaar uit voorzorg tegen besmetting.