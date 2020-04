Britse premier Johnson naar intensive care

De Britse premier Boris Johnson is overgeplaatst naar de intensivecareafdeling van het ziekenhuis waar hij was opgenomen wegens een besmetting met het coronavirus. Zijn toestand verslechterde, waardoor de intensieve zorg nodig werd, blijkt uit een verklaring van Downing Street (de ambtswoning van de premier).

Eerder maandag zei de woordvoerder van Johnson dat de premier nog wel even in het ziekenhuis zou blijven. Hij moet steeds hoesten en heeft koorts, aldus de zegsman.

Johnson zou op de ic niet aan de beademing liggen. Maar volgens Britse media kreeg hij eerder wel zuurstof toegediend. Russische staatsmedia meldden maandagmiddag dat de premier werd beademd, maar dat deed een zegsman van Johnson meteen af als opzettelijk misleidende informatie.

Johnson maakte eind vorige maand bekend dat hij positief had getest op het coronavirus. Hij ging aanvankelijk in thuisisolatie, maar moest zondag alsnog worden opgenomen in het ziekenhuis St Thomas’ Hospital in de Britse hoofdstad Londen. Dat gebeurde op advies van zijn arts.

Minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab is gevraagd de 55-jarige premier tijdelijk te vervangen. „Waar nodig”, aldus een regeringswoordvoerder.