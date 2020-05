Britse premier Johnson komt met alarmsysteem tegen corona

De Britse premier Boris Johnson komt zoals verwacht met een nieuw waarschuwingssysteem waarmee de ontwikkeling van coronabesmettingen in het Verenigd Koninkrijk snel in kaart kan worden gebracht. Dit alarmsysteem kan helpen plaatselijk maatregelen te treffen tegen de verspreiding van het virus. Johnson zei dat zondagavond in een toespraak op televisie over de plannen om de lockdownmaatregelen geleidelijk te versoepelen.

Het systeem draait om vijf fasen, die elk een eigen kleur hebben. De rode vijfde alarmfase is dan de gevaarlijkste. Het land bevindt zich nu in fase vier, zei Johnson. Het systeem is gebaseerd op alarmfases die eerder zijn ingevoerd om tegen terrorisme te waarschuwen.

Het alarmsysteem is een van de maatregelen die het mogelijk moeten maken de beperkingen stapsgewijs te versoepelen. Maar er zal niet onmiddellijk een einde komen aan de lockdown in Groot-Brittannië, zei hij.

Johnson: „Dit is niet het moment om de lockdown deze week simpelweg te beëindigen”. Die blijft in principe tot 1 juni gehandhaafd, maar „we zetten wel de eerste zorgvuldige stappen om de maatregelen te versoepelen”. Pas na 1 juni zullen mogelijk de winkels weer open kunnen en kinderen terug mogen naar de basisscholen.

Maar vanaf maandag worden degenen die niet thuis kunnen werken actief aangemoedigd weer naar hun werk te gaan, zei Johnson. En vanaf woensdag mogen mensen onbeperkt buiten sporten zolang ze zich houden aan de richtlijnen voor sociale afstand.

„Je kunt in de zon in je plaatselijke park zitten, je kunt naar andere bestemmingen rijden, je kunt zelfs sporten, maar alleen met leden van je eigen huishouden”, aldus Johnson. De premier drong er bij de mensen op aan „alert te blijven” op de risico’s.

De regering van Johnson heeft kritiek gekregen van oppositiepartijen en anderen over haar aanpak van de pandemie en de premier is op zijn hoede de lockdown niet te snel af te bouwen. Het Britse dodental door het coronavirus van 31.855 is het op één na hoogste ter wereld, achter alleen de Verenigde Staten. Het grootste deel van de besmettingen en sterfgevallen is in Engeland geweest.

Het besluit van de regering om de slogan „blijf thuis” te vervangen door „blijf alert”, werd bekritiseerd door oppositiepartijen die de nieuwe boodschap te dubbelzinnig vinden.

Oppositieleider Keir Starmer van de Britse Labourpartij zei zondag dat de verklaring van premier Johnson over versoepeling van de lockdown meer vragen opriep dan ze beantwoordt. „De premier lijkt miljoenen mensen effectief te vertellen om weer aan het werk te gaan zonder een duidelijk plan voor de veiligheid of hoe er te komen zonder openbaar vervoer.”