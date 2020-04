Britse premier Johnson is nog ziek en blijft in isolatie

De Britse premier Boris Johnson blijft voorlopig in thuisisolatie. Hij testte eind vorige maand positief op het coronavirus en is nog niet helemaal hersteld.

„Hoewel ik me beter voel en zeven dagen in isolatie heb gezeten, heb ik nog steeds verhoging”, vertelt Johnson in een videoboodschap. Hij zegt dat hij zich ook aan overheidsrichtlijnen moet houden en daarom thuis blijft tot „ook dat symptoom is geweken”.

De 55-jarige premier roept zijn landgenoten op de verleiding te weerstaan om bij mooi weer naar buiten te gaan. „Ik kan me indenken dat veel mensen denken dat het nu wel lang genoeg heeft geduurd en dat ze liever naar buiten gaan”, zegt Johnson. „Vooral als ze kinderen in huis hebben en iedereen een beetje gek aan het worden is.”

Johnson is niet de enige Europese leider die thuis in quarantaine moest vanwege het virus. De Duitse regering maakte vrijdag bekend dat bondskanselier Angela Merkel haar thuisisolatie heeft beëindigd. Zij is overigens niet positief getest op het virus, maar ging uit voorzorg in isolatie omdat ze contact had gehad met een besmette arts.