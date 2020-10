Britse premier Johnson: ik was te dik toen ik corona had

De Britse premier Boris Johnson zegt dat hij te dik was toen hij ernstig ziek werd door corona. Doordat hij met overgewicht kampte, zou hij er slechter aan toe zijn geweest.

Johnson is inmiddels afgevallen. Hij verloor naar eigen zeggen bijna 12 kilo. „En ik ga door met dat dieet”, aldus de Britse premier.

In een onlinespeech voor zijn partij sprak hij over zijn besmetting en noemde het een nare ervaring. Het zou vooral zo slecht zijn gegaan omdat hij een veel voorkomende onderliggende aandoening had, zei Johnson: „Ik moet het toegeven. Ik was te dik”.

Johnson moest begin april in het ziekenhuis worden opgenomen na een coronabesmetting. Hij lag korte tijd op de intensive care.