Britse premier Johnson dankt NHS voor het redden van zijn leven

De Britse premier Boris Johnson heeft na ontslag uit het ziekenhuis op Twitter nogmaals zijn dank uitgesproken aan de Nationale Gezondheidsdienst (NHS) en medici voor het redden van zijn leven. Johnson had het nieuwe coronavirus opgelopen en lijkt in levensgevaar te zijn geweest in de week van verpleging in het Saint Thomas ziekenhuis, vlakbij Downing Street 10. Johnson twitterde: „Het is moeilijk woorden te vinden om uit te drukken hoeveel ik de NHS schuldig ben voor het redden van mijn leven.”

Johnson zei dat in de strijd tegen het coronavirus vooruitgang wordt geboekt en dat het een nationale strijd is”. Hij dankte de Britten dat ze afstand van elkaar bewaren.

De Britse premier is zondag ontslagen uit het ziekenhuis waar hij een week lang onder meer op intensive care werd verpleegd aan de longaandoening die het nieuwe coronavirus veroorzaakt. Hij trekt zich terug op het officiële buitenverblijf van de premier, Chequers, om verder te herstellen. Hij gaat niet onmiddellijk weer werken. De premier heeft zijn taken overgedragen aan minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab.

Johnson had eerder op de dag artsen en verpleegkundigen geprezen voor de „voorbeeldige” zorg die hij tijdens zijn coronavirusbehandeling kreeg, melden Britse media. Vrienden van de premier onthulden in de MailOnline dat hij dicht bij de dood was toen hij in het ziekenhuis vocht tegen het coronavirus. Op een gegeven moment was de toestand zo ernstig dat ministers, ambtenaren en zijn vrienden voor hem baden.

De uit 1948 stammende NHS is de publieke dienst voor gezondheidszorg die vrijwel compleet wordt betaald door belastinggeld. Het systeem is de laatste tien jaar door de steeds hogere kosten en een gebrek aan personeel vaak onder vuur komen te liggen in de politiek en bij het publiek. De kwaliteit zou achter liggen op de gezondheidszorg in vergelijkbare landen zoals Nederland of Frankrijk.