Britse premier Johnson bekritiseert ‘vervorming geschiedenis’

Premier Boris Johnson vindt dat Groot-Brittannië zijn culturele landschap en complexe geschiedenis niet kan „fotoshoppen”, omdat dit een vervorming van het verleden zou zijn. Dat zegt de premier in een interview met The Telegraph in reactie op de discussie over het verwijderen van beelden van historische figuren.

„Als we beginnen met het opschonen van de verslaglegging en het verwijderen van de beelden van iedereen behalve degenen wier houding overeenkomt met de onze, zijn we verwikkeld in een grote leugen, een vervorming van onze geschiedenis”, aldus Johnson.

Johnson verdedigde ook Winston Churchill en zei dat het „absurd en betreurenswaardig” was dat het monument van de voormalige premier in gevaar zou zijn gekomen. „Hij was een held. En ik verwacht dat ik niet de enige ben die zegt dat ik elke poging om dat beeld op Parliament Square te verwijderen met elke ademhaling in mijn lichaam zal weerstaan.”

Het beeld van oorlogspremier Winston Churchill (1874-1965) is tijdens antiracismedemonstraties besmeurd en actievoerders dreigen het te vernielen. Uit voorzorg hebben de autoriteiten het beeld ingepakt nadat demonstranten het voetstuk eerder van de tekst ‘was een racist’ voorzagen. Johnson: „Hoe eerder die bescherming eraf kan, hoe beter.”